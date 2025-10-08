Ráfaga de disparos en pleno concierto de Agua Marina: video captó el momento exacto

Es noticia ahora. Esta noche, el concierto de Agua Marina en Chorrillos se vio interrumpido por una ráfaga de disparos dentro del Círculo Militar, pues un video captó el momento exacto en donde se ve a la agrupación en pleno show y de pronto suenan una serie de disparos.

El caos y la desinformación hicieron que las personas se tiren al piso mientras se preguntaban que sucedía. Asimismo, otras personas salieron del lugar mientras que algunos hicieron transmisiones en vivo a través de sus cuentas de Tik Tok.

