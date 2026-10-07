RM de BTS hace pedido a las ARMY peruanas: “No se queden frente al hotel”

El cantante surcoreano Kim Nam-joon, conocido como RM y líder de BTS, pidió a sus seguidores en Perú evitar las aglomeraciones y el ruido en los exteriores del hotel donde se hospeda el grupo en Lima. El artista señaló que esta situación afecta el descanso de los integrantes, su equipo de trabajo y otros huéspedes del establecimiento.

A través de la plataforma Weverse, RM expresó su emoción por encontrarse por primera vez en la capital peruana, pero advirtió que el nivel de ruido registrado en el hospedaje se ha vuelto insostenible. Según explicó, la falta de descanso podría repercutir en las presentaciones que el grupo tiene programadas en Lima.

“Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien. Además, estamos causando grandes molestias a otros huéspedes alojados en el mismo hotel”, escribió el artista en su mensaje dirigido a los seguidores.

RM remarcó que BTS agradece las muestras de afecto de sus fanáticos, pero pidió que estas expresiones no interfieran con el descanso del grupo antes de sus conciertos. El cantante señaló que la falta de sueño podría afectar las presentaciones previstas para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

RM EXTIENDE PEDIDO A FANS QUE VIAJARON DESDE OTROS PAÍSES

El llamado del líder de BTS no estuvo dirigido únicamente a los seguidores peruanos. El artista también pidió comprensión a los fanáticos que llegaron a Lima desde Chile, Brasil, Argentina y países de Asia para acompañar al grupo durante sus presentaciones.

“Por favor. Espero que ARMY, los mejores fans del mundo, lo entiendan. Confío y espero que no lo hagan”, expresó RM al referirse a las concentraciones y el ruido en los alrededores del hotel.

Finalmente, el cantante manifestó su deseo de que la relación entre BTS y sus seguidores se construya sobre el respeto mutuo. En ese sentido, pidió a ARMY contribuir a “construir una relación más madura y de la que estemos orgullosos”.

El mensaje fue difundido a pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, en medio de la expectativa de sus seguidores por las presentaciones programadas en el Estadio San Marcos.

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