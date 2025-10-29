Rutas de Lima tomó esta decisión tras resolución judicial que suspende cobros en dos peajes de Lima

Rutas de Lima emitió un comunicado horas después de conocerse la decisión del Poder Judicial (PJ) de suspender el cobro por concepto de peaje en dos garitas ubicadas en Villa El Salvador y Punta Negra, al sur de Lima.

En su pronunciamiento, la empresa rechazó la decisión del PJ, no obstante, informó que ha decidido acatar de inmediato la resolución a fin de evitar cualquier “agitación social” en contra de sus trabajadores en los mencionados peajes.

COMUNICADO DE RUTAS DE LIMA

A continuación reproducimos el comunicado en el que la empresa enfatiza que “El Estado peruano despoja del 100% de sus ingresos a Rutas de Lima”:

“El día de hoy fuimos notificados con la decisión emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, en el marco de un proceso de Habeas Corpus iniciado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

A través de la referida resolución, el Poder Judicial, en una nueva medida ilegal, arbitraria, abusiva y en violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano, ordena a Rutas de Lima (RDL) suspender el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra en el tramo Panamericana Sur de la Concesión.

