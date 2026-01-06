San Juan de Miraflores: Cámaras captan el brutal asesinato de un hombre tras recibir 20 disparos

La inseguridad ciudadana no da tregua en San Juan de Miraflores. El pasado domingo, un violento ataque armado acabó con la vida de un hombre en la intersección de las calles Buenaventura Rey y Máximo Alvarado. El crimen, registrado íntegramente por cámaras de videovigilancia, ha causado conmoción entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, la víctima se trasladaba a bordo de una mototaxi junto a sus verdugos. Al llegar al cruce mencionado, aproximadamente a las 10:30 p. m., dos sujetos obligaron al pasajero a descender del vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él.

En la escena del crimen se hallaron 20 casquillos de bala, lo que demuestra la ferocidad del ataque. Un detalle que ha sorprendido a los investigadores es que, durante el tiroteo, a uno de los sicarios se le cayó la cacerina del arma; sin embargo, tuvo el tiempo suficiente para recogerla, reinsertarla y continuar disparando.

Efectivos de la Depincri de San Juan de Miraflores llegaron al lugar para recoger las evidencias y solicitar las grabaciones de las cámaras operativas. Las autoridades manejan la hipótesis de que al menos tres sujetos participaron en el homicidio: el conductor de la mototaxi y los dos sicarios que ocupaban el asiento posterior.

El vehículo utilizado en el crimen huyó con dirección a la avenida Nicolás de Piérola. Hasta el momento, la identidad de la víctima y el paradero de los delincuentes permanecen bajo reserva mientras continúan las diligencias correspondientes.

