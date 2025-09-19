Señor de los Milagros 2025: estos son los recorridos y fechas de la procesión en octubre
Como todo mes de octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale a las calles para derramar sus bendiciones a todos sus fieles, pues no solo asisten personas de Lima, sino que devotos de otras provincias en inclusos países, llegan a la capital para ver la imagen del ‘Cristo Moreno’.
Incluso, en este 2025, la imagen del Cristo de Pachacamilla vuelve al Callao luego de 22 años y ya se anunciaron los días en los que la procesión del Señor de los Milagros saldrá a recorrer las calles de Lima. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del recorrido y fechas de la procesión.
- Sábado 4 de octubre
Es la primera procesión del Señor de los Milagros durante el mes de octubre, la imagen sale desde la Iglesia Las Nazarenas en la avenida Tacna y luego pasará por la av. Emancipación, jirón Chancay y Conde de Superunda
- Sábado 18 de octubre
Esta procesión es la segunda del mes y una de las más grandes, pues ese día el Señor de los Milagros sale también desde la Iglesia Las Nazarenas en la avenida Tacna y luego va por el jirón Ica, Jirón de la Unión para ingresar a la Plaza Mayor de Lima.
El recorrido continúa con el jirón Carabaya, Ucayali, avenida Abancay, jirón Junín para recibir un homenaje en el Congreso. A su salida, el Cristo Moreno continuará su recorrido por Barrios Altos: jirón Junín, jirón Huanta, Áncash y Maynas. Finalmente, pasará por el jirón Junín para pernoctar en la iglesia del Carmen hasta el día siguiente.
- Domingo 19 de octubre
Tras quedarse en la iglesia del Carmen, la procesión iniciará en el Hospital Dos de Mayo y luego en el Hospital Almenara, luego irá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.
Más tarde, la imagen del Cristo pasará frente al Palacio de Justicia y luego retornará a la iglesia Las Nazarenas hasta su siguiente procesión.
- Domingo 26 de octubre
En esta fecha, el Señor de los Milagros irá al Callao en el Nazareno Móvil. Ahí recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R Benavides, Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria y La Marina.
Luego, recorrerá las calles de Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico para luego volver al centro de Lima.
- Martes 28 de octubre
La quinta y última procesión del mes de octubre se desarrollará el martes 28. El Cristo Moreno visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados. Irá por la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, así como los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto para luego volver a la Iglesia de las Nazarenas
- 1 de noviembre: última procesión oficial
La última procesión comprende la ruta de Avenida Tacna, jirón Callao, Chancay y av. Emancipación.