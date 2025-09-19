Señor de los Milagros 2025: estos son los recorridos y fechas de la procesión en octubre

Como todo mes de octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale a las calles para derramar sus bendiciones a todos sus fieles, pues no solo asisten personas de Lima, sino que devotos de otras provincias en inclusos países, llegan a la capital para ver la imagen del ‘Cristo Moreno’.

Incluso, en este 2025, la imagen del Cristo de Pachacamilla vuelve al Callao luego de 22 años y ya se anunciaron los días en los que la procesión del Señor de los Milagros saldrá a recorrer las calles de Lima. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del recorrido y fechas de la procesión.

Sábado 4 de octubre

Es la primera procesión del Señor de los Milagros durante el mes de octubre, la imagen sale desde la Iglesia Las Nazarenas en la avenida Tacna y luego pasará por la av. Emancipación, jirón Chancay y Conde de Superunda

Sábado 18 de octubre

Esta procesión es la segunda del mes y una de las más grandes, pues ese día el Señor de los Milagros sale también desde la Iglesia Las Nazarenas en la avenida Tacna y luego va por el jirón Ica, Jirón de la Unión para ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

El recorrido continúa con el jirón Carabaya, Ucayali, avenida Abancay, jirón Junín para recibir un homenaje en el Congreso. A su salida, el Cristo Moreno continuará su recorrido por Barrios Altos: jirón Junín, jirón Huanta, Áncash y Maynas. Finalmente, pasará por el jirón Junín para pernoctar en la iglesia del Carmen hasta el día siguiente.

Domingo 19 de octubre

Tras quedarse en la iglesia del Carmen, la procesión iniciará en el Hospital Dos de Mayo y luego en el Hospital Almenara, luego irá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

Más tarde, la imagen del Cristo pasará frente al Palacio de Justicia y luego retornará a la iglesia Las Nazarenas hasta su siguiente procesión.

Domingo 26 de octubre

En esta fecha, el Señor de los Milagros irá al Callao en el Nazareno Móvil. Ahí recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R Benavides, Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria y La Marina.

Luego, recorrerá las calles de Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico para luego volver al centro de Lima.

Martes 28 de octubre

La quinta y última procesión del mes de octubre se desarrollará el martes 28. El Cristo Moreno visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados. Irá por la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, así como los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto para luego volver a la Iglesia de las Nazarenas

1 de noviembre: última procesión oficial

La última procesión comprende la ruta de Avenida Tacna, jirón Callao, Chancay y av. Emancipación.