Señor de los Milagros: conoce la ruta del quinto recorrido procesional de este martes 28 de octubre

La fe morada vuelve a llenar las calles de Lima. Este martes 28 de octubre, la sagrada imagen del Señor de los Milagros saldrá en su quinto recorrido procesional, partiendo desde el Santuario de las Nazarenas a las 6:00 a. m., en medio del fervor y la devoción de miles de fieles que acompañarán al Cristo de Pachacamilla.

RECORRIDO

El recorrido incluirá las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como el jirón Cañete, para luego continuar por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde la venerada imagen llevará su bendición a los pacientes, al personal médico y a todos los devotos congregados.

Posteriormente, la procesión avanzará por la avenida Venezuela rumbo a la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, y continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente retornar al Santuario de las Nazarenas por la avenida Tacna.

Cabe recordar que el pasado domingo 26 de octubre, el Señor de los Milagros visitó la Provincia Constitucional del Callao a bordo del tradicional Nazareno Móvil, llevando su bendición a los fieles chalacos que lo recibieron entre cantos, lágrimas y el fervor que caracteriza a esta multitudinaria manifestación de fe.