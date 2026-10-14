Señor de los Milagros: conoce los desvíos y rutas alternas para las procesiones del 18 y 19 de octubre

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció cierres progresivos y desvíos vehiculares por el segundo y tercer recorrido procesional del Señor de los Milagros, programados para este domingo 18 y lunes 19 de octubre. Las medidas se aplicarán en diferentes vías del Cercado de Lima y La Victoria para facilitar el paso de la imagen y ordenar el tránsito durante ambas jornadas.

Según informó la comuna, los cierres comenzarán a las 6:00 a. m. de cada día y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Sin embargo, las vías no permanecerán cerradas durante todo ese periodo, ya que se habilitarán progresivamente conforme avance la procesión.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS Y CUÁLES SON LAS RUTAS ALTERNAS?

Domingo 18 de octubre: segundo recorrido

La procesión recorrerá el jirón Huancavelica, la avenida Tacna, los jirones Ica, de la Unión, Junín, Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay, los jirones Huanta, Áncash y Maynas, hasta llegar al jirón Huánuco.

Los conductores deberán tomar precauciones al circular por estas vías y sus alrededores, debido a los cierres progresivos que se realizarán durante el desplazamiento de la imagen.

Lunes 19 de octubre: tercer recorrido

El tercer recorrido comprenderá sectores del Cercado de Lima y La Victoria. La ruta incluye los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo; las avenidas Grau y Nicolás de Piérola; los jirones Tarata y Cangallo; la avenida Abancay; los jirones Leticia, Carlos Zavala y Miguel Aljovín; la avenida Paseo de la República; el jirón Carabaya; la plaza San Martín; el jirón de la Unión y la avenida Tacna, hasta llegar al jirón Huancavelica.

Al igual que el domingo, las vías se irán habilitando conforme avance la procesión y queden libres los tramos ocupados.

RUTAS ALTERNAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Para las unidades de transporte público que circulen por los jirones Huánuco, Tarata y Cangallo, así como por las avenidas Miguel Grau y Abancay, se han establecido rutas alternas que comprenden las avenidas Nicolás de Piérola, Manco Cápac, Paseo de la República, México y Parinacochas; los jirones Amazonas y García Naranjo, y el puente Huánuco. Los desvíos dependerán del punto de interferencia y del sentido de circulación de cada unidad.

La Municipalidad de Lima informó que desplegará inspectores de tránsito para orientar a conductores y peatones, además de facilitar la circulación por las vías que no estén ocupadas por el recorrido procesional. También recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona.

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