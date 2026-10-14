Perú presidirá foro de la OEA sobre delincuencia transnacional durante el periodo 2026-2028

El Perú fue elegido para presidir, durante el período 2026-2028, las Reuniones de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve la cooperación regional para enfrentar las redes criminales. La designación, propuesta por Ecuador y Paraguay, se concretó durante la quinta reunión de este foro.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, agradeció a los Estados miembros por confiar en el país y reconoció el trabajo de Argentina, que ejerció la presidencia saliente. Asimismo, destacó la importancia del diálogo multilateral para impulsar acciones conjuntas que contribuyan a proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho en las Américas.

El titular de la cartera señaló que combatir la delincuencia organizada constituye una prioridad para el Gobierno peruano, debido a sus efectos sobre la seguridad ciudadana y las oportunidades de desarrollo. Entre las principales amenazas mencionó la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas.

Durante su presidencia, Perú buscará fortalecer la coordinación entre las autoridades de los países miembros, promover el intercambio oportuno de información y potenciar el uso de inteligencia financiera. También impulsará acciones orientadas a la recuperación de activos vinculados con actividades criminales.

¿QUÉ ES LA RANDOT?

La RANDOT funciona como un espacio político de diálogo entre los Estados miembros de la OEA y permite formular recomendaciones estratégicas frente a las organizaciones criminales que operan en diferentes países de la región.

Sus reuniones se realizan cada dos años bajo un sistema de presidencia rotativa y sus actividades se enmarcan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como en otros instrumentos legales sobre esta materia.

EE.UU. Y PERÚ REFUERZAN COOPERACIÓN

En paralelo, el comandante del Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, realizó su primera visita oficial al país, orientada a fortalecer la cooperación militar bilateral. La delegación se trasladó a Iquitos junto con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño Valdivia. Allí se reunió con altos mandos y personal militar peruano que participa en operaciones contra redes narcoterroristas, además de realizar actividades en la región Loreto.

La agenda incluyó sesiones sobre inteligencia, operaciones conjuntas y ejercicios bilaterales, con énfasis en la interoperabilidad de las fuerzas. La visita también buscó identificar nuevas oportunidades de colaboración en el marco de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) y del ingreso del Perú al Escudo de las Américas.

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