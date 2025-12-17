Sicarios matan a hombre de 18 balazos tras jugar un partido de fútbol

En el Rímac, un hombre de 53 años fue asesinado de 18 balazos cuando se encontraba bebiendo licor con algunos amigos tras un partido de fútbol, pues sicarios llegaron al cruce de la calle Reforma con el Jirón Trujillo en el Rímac y acabaron con su vida.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Valera Vega de 53 años, quien al ver a los sicarios, corrió y se refugió en la casa de uno de sus vecinos ya que tenía la puerta abierta, sin embargo, luego de todas las balas, lo lograron alcanzar.

La policía ya investiga el caso, pues indica que se trataría de un ajuste de cuentas. Asimismo, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona han sido solicitadas por las autoridades para determinar la causa del asesinato.

