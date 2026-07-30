Simone Biles visitará Lima para el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos 2027

La capital peruana se prepara para dar inicio oficialmente a la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El próximo 6 de agosto, la Plaza Mayor de Lima será escenario de una celebración deportiva que tendrá como invitadas a dos destacadas figuras del deporte internacional: Simone Biles y la paraatleta colombiana Karen Palomeque.

SIMONE BILES VISITARÁ PERÚ POR PRIMERA VEZ

La campeona estadounidense de gimnasia artística, considerada una de las mejores deportistas de su disciplina, llegará por primera vez al Perú para participar en el acto que dará inicio al conteo regresivo de Lima 2027.

La participación de Biles fue anunciada por Panam Sports, mientras que la presencia de Karen Palomeque, especialista en paraatletismo y dueña del récord mundial de los 400 metros, fue confirmada por el Comité Paralímpico de las Américas.

A través de un mensaje, Biles expresó su entusiasmo por conocer el país y formar parte de la celebración que reunirá a deportistas y ciudadanos en el centro histórico de Lima.

UNA CELEBRACIÓN ABIERTA AL PÚBLICO

El encendido del reloj será el momento central de una jornada que buscará acercar el espíritu de Lima 2027 a las familias. La Plaza Mayor será escenario de diversas actividades que combinarán deporte, música y gastronomía peruana.

El programa contempla presentaciones de artistas nacionales, exhibiciones de disciplinas deportivas y paradeportivas, además de diferentes muestras de la cultura y cocina peruana.

La jornada tendrá como cierre la presentación de Los Mirlos, agrupación peruana de cumbia amazónica reconocida internacionalmente.

CAMINO A LIMA 2027

Con este evento comenzará la etapa final de preparación para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, que reunirán a atletas de distintos países del continente.

La organización recordó el éxito de Lima como sede de los Juegos Panamericanos de 2019 y destacó el objetivo de volver a mostrar la capacidad del Perú para albergar una competencia deportiva de alcance internacional.

La ceremonia y las actividades programadas en la Plaza Mayor serán gratuitas para el público. Las personas interesadas en asistir podrán acceder a sus entradas mediante Teleticket.

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