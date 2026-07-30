Latina Noticias realizó una gran cobertura especial por Fiestas Patrias

Latina unió su señal de televisión y la fuerza de su equipo digital para llevar a cada pantalla celular y televisor de los hogares las incidencias de las Fiestas Patrias.

Gracias al extraordinario despliegue de reporteros, camarógrafos, productores, un equipo digital y una señal multiplataforma, cada instante se convirtió en noticia y cada detalle en una historia periodística.

Herbert Holguín, subgerente de contenido digitales en Latina, señaló: “YouTube refleja muy bien lo que está pasando en las plataformas digitales de Latina y Latina Noticias. Se han logrado grandes números, visualizaciones, alcance, llegada al público peruano en el extranjero y dentro del Perú”.

Todo este esfuerzo permitió que la señal de Latina pudiera verse en las calles, en los hogares y en todo tipo de negocios, por ejemplo, barberías, tiendas y restaurantes. Fue una jornada para recordar y una cobertura hecha para llegar, informar y conectar.

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