Colegios en riesgo de colapso tras sismo: más de 800 estudiantes pasarán a clases virtuales

El fuerte sismo que sacudió Lima y Callao el último domingo dejó sin clases a más de 800 estudiantes en Lima Norte. Tres colegios —Esther Festini de Ramos, San Judas Tadeo y Medalla Milagrosa— presentan daños estructurales severos y han sido clausurados por riesgo de colapso.

Paredes rajadas, techos agrietados y columnas debilitadas evidencian el peligro que enfrentan docentes y alumnos. En algunos casos, las grietas eran visibles desde hace años, pero el reciente sismo agravó la situación. “Si lo toco así, se viene abajo”, advirtió un director al señalar una de las estructuras dañadas.

Las clases virtuales se retomaron como medida inmediata, pero no son una opción real para muchos alumnos. “Bajan de los cerros. No tienen una laptop ni un celular. Ellos no están ni al 5 % recibiendo clases virtuales”, alertó Teobaldo Aburto, director del colegio San Judas Tadeo.

Los padres exigen la reconstrucción total de los planteles. Temen que reparaciones parciales no garanticen la seguridad. “Nuestros niños corren peligro”, dijo una abuela en el colegio Medalla Milagrosa, en Independencia.

Una solución sería instalar módulos temporales, pero aún no hay respuesta oficial. “No contamos con esos módulos, pero los informes ya se enviaron a la UGEL y PRONIED”, informó Christian Sotelo, de la Municipalidad de Comas.

Mientras tanto, la educación continúa en casa, en condiciones precarias. La comunidad educativa exige acciones urgentes para proteger el derecho a aprender sin poner en riesgo la vida de los estudiantes.

