SJL: pelea entre barristas deja un muerto y un herido en violento enfrentamiento en Bayóvar

La violencia entre barristas volvió a teñir de sangre las calles de San Juan de Lurigancho. La madrugada de este martes, la zona de Bayóvar se convirtió en escenario de un feroz enfrentamiento entre seguidores de Universitario de Deportes y Alianza Lima, que dejó como saldo un muerto y un herido.

De acuerdo con información policial, la víctima mortal sería un joven de aproximadamente 21 años, presuntamente integrante de la barra de Universitario. Fue trasladado de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, donde solo se pudo confirmar su deceso.

Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada oficialmente y los familiares que llegaron al nosocomio aún esperan la autorización para el reconocimiento del cuerpo.

Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque: en las imágenes se observa al joven tendido en el suelo cuando, en medio del enfrentamiento, otro participante recibe el impacto de una piedra y también cae. Segundos después, un sujeto arrastra el cuerpo de la víctima por varios metros, dejando un rastro de sangre en el pavimento.

