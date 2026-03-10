Solo 4 de cada 10 mujeres ocupan cargos de funcionarias y directivas en el Perú

En el Perú millones de mujeres aún enfrentan grandes barreras en el mercado laboral, tanto para acceder, mantenerse y sobre todo para ocupar puestos de liderazgo. Más de 2,6 millones de mujeres adultas están fuera del mercado de trabajo debido a su dedicación a los quehaceres del hogar.

La carga desigual de cuidados sigue frenando el ascenso profesional de las mujeres peruanas. Las servidoras dedican más de 14 horas adicionales por semana al trabajo no remunerado, y las directivas llegan a asumir 21 horas semanales, más del doble que sus pares hombres (9.3 horas). En el caso del sector privado esta disparidad es más evidente pues solo el 15% de los CEOs en el Perú son mujeres.

Al respecto, la abogada especializada en temas de género Andrea Álvarez Tapia, vocera de ‘Parada F’, indicó que “se trata de un problema estructural que menoscaba el desarrollo profesional de las mujeres y limita su participación en espacios de toma de decisión, pese a contar con la preparación y experiencia necesarias”.

MUJERES FUERA DEL MERCADO LABORAL

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 2,6 millones de mujeres mayores de 18 años están fuera del mercado laboral debido a su dedicación a los quehaceres del hogar.

“El trabajo de cuidado en nuestro país sigue siendo poco valorado, a pesar de que la mayor carga recae en las mujeres. Se trata de un trabajo invisible que, aunque sostiene el funcionamiento de nuestra sociedad, no es reconocido ni remunerado”, agrega Álvarez.

Frente a este problema social, la organización ‘Parada F’ impulsa iniciativas orientadas a fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres, así como a promover entornos laborales más equitativos y libres de discriminación, a través de la generación de contenidos legales educativos y accesibles dirigidos a la ciudadanía en general. Se busca visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres en su diversidad y contribuir al diseño de soluciones desde la sociedad civil.

