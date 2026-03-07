9 de cada 10 hogares liderados por mujeres tienen acceso a internet en Perú

En Perú, el 92.2 % de los hogares encabezados por mujeres tenía acceso a internet fijo o móvil al cierre de 2024, lo que equivale a 9 de cada 10 casas, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

La cifra representa un aumento frente al 91.3 % registrado en 2023 y un crecimiento de 15.8 puntos porcentuales respecto a 2019. Aunque los hogares liderados por hombres registraron un acceso ligeramente mayor (92.9 %), su avance fue menor frente al año anterior.

El estudio también reveló que el 77.8 % de mujeres de 12 años a más utilizaba internet en 2024, mientras que el 77.1 % contaba con un teléfono inteligente. A nivel nacional, el 94.8 % de los hogares peruanos tiene un smartphone.