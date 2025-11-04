Más de 300 armas de fuego fueron incautadas durante el estado de emergencia

Desde el inicio del estado de emergencia en Lima y Callao, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha incautado más de 300 armas de fuego.

El origen de estas armas es diverso; sin embargo, la mayoría provendría de la delincuencia. Así lo afirmó el director de Control de Fiscalización de la Sucamec, Orlando Mendieta.

En medio de esta labor se logró también la incautación de 189 armas de fuego y 945 municiones de distintos calibres pertenecientes a una empresa de seguridad privada cuya autorización había vencido. En el lote decomisado en la sede principal, ubicada en Lurín, se encontraron escopetas, carabinas, revólveres y pistolas, según informó la entidad.

De acuerdo con los registros, la autorización de funcionamiento de la empresa había expirado, por lo que correspondía el cese definitivo de sus operaciones. Sin embargo, se omitió comunicar dicho cierre a la Sucamec dentro del plazo de 5 días hábiles, así como de internar sus armas y municiones en los almacenes de Sucamec.

“Por un tema de descuido administrativo no comunicaron la situación. Pone en peligro. Eso si cayera en las manos de un grupo de delincuentes, imagínese la potencial capacidad de fuego que hubieran tenido en la calle”, señaló Orlando Mendieta, director de control de Sucamec.

De esta manera, Sucamec dispuso el traslado inmediato del armamento a sus almacenes oficiales, con el fin de evitar su comercialización ilegal, pérdida o uso delictivo. En ese sentido, Mendieta señaló que las pistolas, revólveres y armas de largo alcance son las más usadas por la criminalidad.

