Sunafil realiza operativo en EMAPE tras reportaje de Punto Final sobre informalidad laboral

El último domingo 18 de enero, Punto Final reveló que los trabajadores de EMAPE que perdieron la vida en un choque múltiple en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur no tenían un contrato laboral y eran obligados a pagar su propio seguro de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) realizó un operativo en la sede de la empresa municipal ubicada en el Cercado de Lima.

La orden de inspección N° 1060-2026 incluyó la verificación del registro de los trabajadores en planilla, así como corroboración de la inscripción en el régimen de seguridad social en salud y pensiones.

Cómo se recuerda, Wilfredo Rosales Mallma (52) y Jessica Colachahua (32) fallecieron luego de que un tráiler colisionara a gran velocidad contra vehículos municipales y transporte de personal, una tragedia que terminó a sacando a la luz diversas irregularidades en las contrataciones del personal de EMAPE.

Punto Final pudo conocer que ambas víctimas mortales del accidente no tenían un contrato vigente, ni siquiera una orden de servicio al igual que otros 200 trabajadores de esta empresa. Fuentes de la misma empresa señalaron que se les pidió a los empleados no ir a laboral un día después de la tragedia ante la posible inspección de SUNAFIL. Luego fueron citados un día después para firmar sus órdenes de servicios.

Pese a que no han sido formalizados por la empresa municipal, los trabajadores denuncian ser obligados a pagar el Seguro Complementario de Riesgo en Trabajo, conocido como SCRT, indispensable para realizar labores de alto riesgo.

