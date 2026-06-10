León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros durante visita a la “Catedral de los pobres” en Barcelona

Uno de los momentos más emotivos de la visita pastoral del papa León XIV a España se vivió en el popular barrio del Raval, en Barcelona, cuando el pontífice fue sorprendido con la presencia de una imagen del Señor de los Milagros al término de una actividad religiosa en la conocida “Catedral de los pobres”.

La escena tuvo un significado especial para León XIV, quien durante gran parte de su vida pastoral desarrolló una estrecha labor misionera y episcopal en Perú. Al concluir el encuentro con los fieles, apareció un anda del Señor de los Milagros, la venerada imagen de Cristo moreno que constituye una de las expresiones de fe más importantes para millones de peruanos dentro y fuera de su país.

La imagen lucía especialmente adornada con flores rojas y blancas, en homenaje a los colores de la bandera peruana. Ante ella, el pontífice permaneció varios minutos en actitud de profundo recogimiento y oración, protagonizando una escena cargada de simbolismo que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de su recorrido por territorio español.

Los asistentes siguieron con atención el momento en que León XIV observó la imagen del llamado Cristo de Pachacamilla, una devoción que forma parte de la identidad religiosa y cultural del Perú. Posteriormente, el Papa impartió su bendición a los presentes en medio de muestras de afecto y emoción por parte de la comunidad peruana residente en Barcelona.

DE CORAZÓN PERUANO

La importancia del gesto radica en la profunda conexión que existe entre el pontífice y el país sudamericano. La devoción al Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, cuando una imagen de Cristo pintada por esclavos angoleños sobrevivió intacta a un devastador terremoto que afectó Lima. El hecho fue considerado milagroso por los creyentes y dio origen a una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del mundo católico.

Durante la transmisión del evento, el sacerdote Enrique Martínez destacó el significado espiritual de las palabras pronunciadas por León XIV y resaltó uno de los elementos centrales de su mensaje pastoral. “El corazón es un poco la clave también de este pontificado, es el amor”, señaló el religioso, aludiendo a uno de los símbolos más representativos de la tradición agustiniana.

La visita al Raval formó parte de la agenda del Papa en Barcelona, ciudad a la que llegó tras una exitosa estancia en Madrid. En la capital catalana bendijo la torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia coincidiendo con el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí. Tras su paso por Barcelona, León XIV continuará su visita pastoral por las Islas Canarias.

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