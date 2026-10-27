SUSALUD emitió nuevo comunicado sobre presunta desaparición de bebé gemelar en el Hospital Carrión

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) informó que continúa la investigación de oficio tras la denuncia pública sobre la presunta desaparición de uno de los bebés de un embarazo gemelar en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, ubicado en la provincia constitucional del Callao.

Mediante un comunicado oficial, el organismo fiscalizador precisó que las indagaciones buscan determinar si se vulneraron los derechos en salud de la madre y del recién nacido, así como establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

Reserva de la información y sanciones

Respecto a los detalles del caso, la institución aclaró que, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley General de Salud, la información relativa al acto médico se mantiene bajo estricta reserva. Del mismo modo, los avances de la investigación están protegidos por las excepciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SUSALUD advirtió que, de acreditarse infracciones administrativas dentro del establecimiento de salud, se impondrán las sanciones correspondientes dentro del marco legal y respetando el debido proceso. El informe final con las conclusiones del caso será remitido a las autoridades e instancias competentes.

Finalmente, la entidad señaló que responderá a cualquier requerimiento del Ministerio Público para colaborar con las investigaciones penales y reiteró su compromiso de velar por el respeto de los derechos de los usuarios en los servicios de salud a nivel nacional.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ