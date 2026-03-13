TGP anuncia restablecimiento progresivo del transporte de gas natural en Lurín

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que su sistema de transporte de gas natural y gas licuado está listo para iniciar el restablecimiento progresivo del suministro en el City Gate de Lurín.

Según el comunicado oficial, las entregas de gas se irán normalizando gradualmente hasta alcanzar su capacidad total este sábado a las 6 a.m.

La empresa asegura que el proceso permitirá garantizar un suministro seguro y continuo tanto para usuarios residenciales como para industrias que dependen del gas natural. TGP mantiene monitoreo constante para evitar interrupciones futuras.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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