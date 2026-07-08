Translima sigue siendo blanco de extorsionadores desde hace más de un año

La empresa de transporte público Translima viene siendo blanco de extorsionadores desde hace más de un año. El último asesinato a un chofer de la compañía es una muestra más de la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores a causa de la delincuencia.

El hecho ocurrió a las 8 de la noche del martes 7 de julio, a la altura del kilómetro 17 de la Av. Túpac Amaru, cuando Fredy Espinoza se encontraba realizando sus labores. La víctima era padre de cinco hijos y llevaba trabajando más de 18 años en el rubro.

Una semana antes del atentado, los conductores de la empresa habían solicitado mayor resguardo por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a las amenazas de hasta cuatro bandas criminales, entre los que se encontraban ‘Los Deza’ y ‘Los Centauros’. Un familiar de Espinoza dijo a Latina Noticias que los delincuentes habían incrementado la tarifa que habitualmente les cobraban. “Quiero justicia, así como hoy día mi hermano, mañana puede ser otra persona”, mencionó.

Choferes de más de 50 unidades decidieron no cubrir su ruta por temor a nuevos ataques. La PNP les había prometido realizar un despliegue, pero solo se asignó a tres agentes. “Por un día vienen y de ahí se van”, afirmó un transportista de la empresa. Afirman, además, que los administradores del patio de maniobras no han brindado respuestas sobre las acciones que tomarán para protegerlos. Cada conductor, según afirman, paga 24 soles por extorsión.

ANTECEDENTES CONTRA LA EMPRESA

El pasado 16 de mayo, un hombre armado abordó un bus de Translima para disparar contra el chofer y el cobrador del vehículo. Como resultado, una pasajera resultó herida. El atacante fue detenido en flagrancia y trasladado a un centro médico bajo custodia policial.

Óscar Arriola, jefe de la PNP, comentó que el sujeto se identificó como miembro de la organización criminal ‘Los Mexicanos’ y que es investigado por extorsión. Además, posee antecedentes por robo en el 2022, 2023 y 2024. En el operativo, se le encontró una pistola con el número de serie erradicado, cartuchos percutidos y un celular.