Tras denuncia de Punto Final: Municipalidad de Lima anuncia la reorganización de Emape

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró la reorganización de Emape tras la denuncia de Punto Final sobre el pago de más de 4 millones de soles a un proveedor sin contrato.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la comuna indicó que “ha procedido en declarar en reorganización la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) (…) tras la difusión del reportaje del programa periodístico Punto Final“.

Como se recuerda, un polémico pago de más de 4 millones de soles por una obra que no se concluyó a un empresario, identificado como Miller Stalin León Dioses y que actualmente está inubicable, abre la puerta a un posible caso de corrupción dentro de Emape.

Las obras de empedrado de una vía en el Damero de Pizarro empezaron en abril del 2021, durante la gestión de Jorge Muñoz, y la etapa final se inició en junio de 2022, durante la corta gestión complementaria de Miguel Romero Sotelo.

No obstante, lo más extrañó empezó el 23 de mayo del 2025, cuando León Dioses envió una carta de solicitud a Emape para el pago por un servicio extraordinario que él sostiene haber realizado de buena fe para la empresa municipal, entre mayo y julio del 2022, y cuyo cobro venía reclamando hace tres años.

La solicitud fue atendida con prontitud. Si bien Emape reconoció que no había contrato ni orden de servicio ni un requerimiento del área usuaria a favor de Miller León Dioses, quien exigía que se le pague bajo la figura legal de ‘reconocimiento de deuda’, finalmente estableció que de los 5 millones que exigía el empresario, se le debía reconocer 4 millones 114 mil soles.

UN TRÁMITE CON SERIAS OBSERVACIONES

El pago se produjo a pesar de que hubo alertas y señales claras de que la solicitud presentaba irregularidades. En septiembre de 2025. La gerencia central de administración y finanzas hizo serias observaciones a la información proporcionada por León Dioses. Los documentos con los que se intentaba sustentar el pago eran fotocopias, algunas ilegibles y las firmas del titular no coincidían. También se sostenía que en los registros fotográficos con los que se quería probar el servicio aparecía personal de Emape, no de la supuesta empresa de León Dioses. Las facturas presentadas a nombre de la Corporación Rangel no pudieron ser validadas en SUNAT, ya que el número de serie presentada no era válido.

La respuesta de Miller Stalin León Dioses fue que la Corporación Nagel era su socia estratégica en la obra de instalación de piedras en el Centro de Lima, pero que por falta de liquidez había dejado de operar, por eso sus facturas fueron anuladas. Entonces, presentó las facturas de otra empresa JJL & Asociados, de la que también sostuvo fue su socia estratégica en este trabajo. Acompañó la respuesta con documentos firmados por Mary Barboza Tipiani, supuesta gerente general de Corporación Nagel, y José Carlos Bertini Cossio, gerente general de JJL & Asociados.

INVOLUCRADOS NO RECONOCEN SUS FIRMAS

El problema recae en que Mary Barboza aparece en registros públicos como socio fundador de Corporación Nagel, pero esta recién se constituyó en diciembre de 2023 y fue activada en Sunat en enero de 2024. Así que no pudo suscribir facturas en 2022 a favor de León Dioses. Y el otro firmante José Carlos Bertini Cossio señala que León Dioses lo buscó a través de una mujer para pedirle una cotización de material rocoso y por eso emitió las cuatro facturas ante una posible compra. Compra que nunca se concretó, por lo que las facturas fueron anuladas.

Por su parte, el entonces gerente de Obras y Supervisión de Emape, Benjamín Córdova Hurtado, señaló que la firma que aparece en una acta de agosto de 2023 reconociendo los servicios de León Diose no es suya

Finalmente, a pesar de todas estas irregularidades el 19 de diciembre del 2025, la gerencia de contabilidad y finanzas de Emape concluyó que el proveedor había cumplido con subsanar todas las observaciones y se decidió continuar el trámite. Ese mismo día se emitió la resolución y el 23 de diciembre se le pagó a Miller León Dioses 4 millones 114 mil soles. Actualmente, esta persona está inubicable y no pudo ser encontrada en la vivienda en Lurín que consta en los registros que declaró a Sunat y Reniec. Vecinos de la zona indican que ya no vive ahí.

Noticia en desarrollo.

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