Unicef y Latina anuncian el éxito de la campaña “Su futuro es hoy”

UNICEF y Latina Televisión, a través de su programa “Arriba mi gente”, anuncian con gran satisfacción que la campaña nacional “Su futuro es hoy” sobrepasó la meta inicial de un millón de soles y logró recaudar S/1.097.500 gracias a la solidaridad de miles de personas y al compromiso de empresas que se sumaron a esta iniciativa.

Con los fondos recaudados, en los próximos meses UNICEF podrá dar sostenibilidad y ampliar sus programas en salud, nutrición, protección y acceso a servicios básicos en Lima Norte, Huancavelica, Loreto, Ucayali y Tumbes. Entre las acciones previstas destacan:

Entrega de más de 30 mil suplementos nutricionales para combatir la desnutrición aguda.

Realización de 10 mil tamizajes para detectar anemia en niñas y niños.

Desarrollo de 300 talleres de crianza positiva con madres, padres y cuidadores.

Implementación de un programa de prevención de la obesidad en 12 escuelas.

Instalación de filtros de agua que beneficiarán a 500 personas y distribución de 2,000 kits de higiene.

100 talleres de educación en higiene y saneamiento para más de 24 mil niñas, niños y docentes.

Rehabilitación de servicios sanitarios en 30 escuelas.

“Los niños no crecen en el futuro, crecen ahora. Cada vez que los cuidamos, que los escuchamos, que protegemos sus derechos, estamos construyendo la base sobre la que crecerán seguros y con oportunidades de hacer realidad su proyecto de vida. Superar la meta es una muestra del compromiso de la sociedad peruana con la niñez. Gracias a este apoyo UNICEF podrá llegar a más comunidades y garantizar que miles de niñas y niños

crezcan sanos, protegidos y con oportunidades reales”, afirmó Javier Álvarez, Representante de UNICEF en el Perú.

“El éxito de “Su futuro es hoy” demuestra que, cuando la sociedad se une, se pueden lograr cambios que transforman vidas. El futuro de la infancia empieza ahora, y con cada aporte hemos dado un paso más hacia un país más justo y solidario. Eric Jurgensen, Gerente General de Latina Televisión.

Este resultado es un reflejo del enorme apoyo de la sociedad peruana hacia la infancia más vulnerable del país. UNICEF y Latina expresan su más profundo agradecimiento a cada persona que se convirtió en donante y a cada empresa que confió en esta causa, entendiendo que el futuro de las niñas y niños no puede esperar.

