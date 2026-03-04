Válvulas para abastecer de GLP a los vehículos que funcionan con GNV podrían provocar explosión

Inescrupulosos aprovechan la escasez de gas natural vehicular (GNV) para obtener jugosas ganancias de forma ilícita a través de la venta de válvulas para abastecer a los vehículos que funcionan con GNV con gas licuado de petróleo (GLP) pese a los riesgos que esto implica.

Rufino Mamani, gerente de Rufigas, alertó en Latina Noticias que choferes pagan entre 40 a 60 soles por estas válvulas en el mercado negro. Según advirtió, estos no son compatibles ya que el cilindro de GNV está diseñado para almacenar gas en estado vapor a alta presión mientras que el GLP se encuentra en estado líquido.

El especialista explicó que usar esta herramienta para cambiar el sistema de abastecimiento de los vehículos no sólo pone puede provocar daños irreversibles en el motor sino también pone en grave peligro a sus conductores y a la ciudadanía ya que puede generar una explosión.

