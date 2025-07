Ventanilla: extorsionadores atacan con explosivo cevichería recién inaugurada

La madrugada del último miércoles, el distrito de Ventanilla fue sacudido por un violento atentado con explosivos. El blanco fue una cevichería ubicada en la avenida Indoamérica, inaugurada hace apenas tres meses por una madre de familia que ahora vive aterrada. La empresaria había denunciado amenazas extorsivas desde el pasado 11 de julio, en las que le exigían el pago de 20 mil soles para no atentar contra su integridad ni la de su familia.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto, con el rostro cubierto por un casco de motociclista, deja el artefacto en la fachada del local. La detonación no solo causó daños materiales en la cevichería, sino también afectó la vivienda ubicada en el primer piso del inmueble. Según testigos, también habría sido amenazada una importadora contigua al local atacado.

“Recién estoy empezando y no es posible que me hagan daño de esa manera”, declaró entre lágrimas la dueña del negocio, quien además reveló haber recibido mensajes amenazantes que involucraban a su hija de 16 años. “Me han amenazado con mis hijos… me da miedo mandarla al colegio”, expresó visiblemente afectada.

Pese a que denunció el caso ante la comisaría Villa Los Reyes, el ataque se concretó, tal como lo habían advertido los extorsionadores en su último mensaje: “Solamente esperen mi señal”. Esta situación se convierte en el tercer atentado con explosivos en Lima en menos de 24 horas, encendiendo las alarmas sobre el avance del crimen organizado en la capital.

La empresaria exige justicia y protección para su familia. “Solo quiero que los capturen y que podamos estar a salvo”, pidió con desesperación, mientras los vecinos de la zona se muestran alarmados por la creciente ola de extorsiones.

