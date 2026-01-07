Agente del ICE mató a una mujer en despliegue en Minneapolis, Estados Unidos

Este miércoles 7 de enero de 2026, una mujer en Minneapolis fue abatida por las fuerzas policiales del ICE durante una redada migratoria de alta envergadura. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS en sus siglas en inglés) indicó que el efectivo realizó disparos defensivos para proteger su vida y de sus compañeros.

Según informó el DHS por su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mujer asesinada habría cometido “terrorismo doméstico” contra el agente del ICE durante el desarrollo de la operación específica, utilizando presuntamente su vehículo para atropellar a los efectivos policiales. Según un reporte emitido por El País, se trataría de una observadora civil ciudadana de 37 años, quien vigilaba los comportamientos de los agentes federales durante redadas.

Ante el suceso, Donald Trump defendió a los agentes que dispararon contra la ciudadana. “Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es Horrible. La Mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En respuesta, Tim Walz, el gobernador actual de Minnesota exhortó a la ciudadanía a “no creer esta máquina de propaganda (…). El estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”.

La Casa Blanca, por su parte, también se pronunció al respecto. “Apoyamos a los valientes hombres y mujeres de ICE y las fuerzas del orden que lo arriesgan todo para mantener nuestras comunidades seguras”, se lee en el posteo de la cuenta oficial en X.

