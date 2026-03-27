Alumno mata a su profesora y deja heridas a otras cuatro personas en colegio en Chile

Gran conmoción ha generado el ataque con arma blanca que realizó un estudiante al interior del Instituto Lezaeta de Calama, ubicado al norte de Santiago de Chile, donde una docente falleció y otras cuatro personas resultaron con lesiones.

El incidente ocurrió cerca de las 10:30 horas de este viernes. El alumno también atacó a otros estudiantes menores de edad. El Ministerio Público confirmó que dos de las cuatro personas que resultaron heridas en el ataque se encuentran en estado grave.

Medios locales señalan que el alumno de cuarto grado de secundaria habría agredido con un arma punzocortante a la docente encargada de velar por la disciplina de los escolares. Debido a la gravedad de las lesiones, la funcionaria murió en el lugar.

El adolescente también atacó con el cuchillo a una funcionaria escolar que habría intentado auxiliar a la primera víctima. Los otros tres heridos son menores de 15 años de edad. El autor del ataque fue trasladado a la comisaría de Carabineros.

A través de sus redes sociales. el presidente José Antonio Kast condenó el ‘brutal ataque’. “Un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte para liderar la respuesta de este grave hecho”, escribió.

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