¡Arequipa en lo alto! Escolar representa al Perú en concurso de la NASA

Estudiante de secundaria de Arequipa fue parte de la única delegación que representó a Latinoamérica en un concurso internacional, organizado por la NASA.

¡Orgullo peruano! Ariel Polanco Lazo, una estudiante de cuarto de secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima, representó al Perú en el concurso International Space Settlement Design Competition (ISSDC) 2025, organizado por la NASA.

La joven de 15 años formó parte de un equipo de 18 estudiantes de la delegación de Perú y México, conocida como el equipo Guajolotes, el cual participó en el concurso que se realizó del 25 al 28 de julio en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, Estados Unidos.

Luego de una ardua jornada virtual, los Guajolotes clasificaron a la fase final del Concurso Internacional de Diseño de Asentamientos Espaciales, que se realizó en Estados Unidos.

UN HÁBITAT EN MARTE

El año pasado, el equipo Guajolotes, el único que representó a Latinoamérica en el concurso, superó el primer reto al diseñar un hábitat en Marte, proyectado para el año 2050.

El innovador diseño consideró aspectos como la vida en la Tierra, las necesidades de salud y recreación, y los desafíos de un nuevo planeta, como las tormentas de polvo o la escasez de agua y alimentos.

La delegación mexicano-peruana, cuyos integrantes son en su mayoría universitarios, obtuvo el primer lugar en esta fase, por lo cual llegaron hasta las clasificatorias del concurso International Space Settlement Design Competition (ISSDC) 2025.

UN HÁBITAT EN VENUS

El desafío propuesto por la NASA fue considerablemente mayor. Esta vez los estudiantes debían diseñar un hábitat en Venus, considerando aspectos como la composición de la atmósfera y los suelos.

Ariel Polanco eligió ser parte del equipo del Departamento de “Factor Humano” de su delegación, encargada de investigar y considerar aspectos cruciales como recreación, salud y alimentación de los futuros habitantes del espacio.

¡DE AREQUIPA A LA NASA!

Para la escolar de 15 años, esta inolvidable experiencia la ha motivado a seguir una carrera profesional relacionada con las misiones espaciales. Ingeniería espacial, astrofísica o medicina espacial son algunas de las opciones que más le llaman la atención.

Por su destacada participación, Ariel Polanco recibió un diploma por parte de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa como símbolo de orgullo de la región.

La escolar ejemplar de 15 años se animó a compartir un mensaje motivador para los jóvenes del Perú.

“Si tienen algún sueño en particular, por más difícil que parezca por alguna situación adversa, no duden de ese sueño, vayan por él. Yo uso mucho la frase que dice: “Más allá de las estrellas” porque esta frase contempla el que no pienses en algo específico, sino proyectarte en grande, piensa en lo demás, piensa en tu futuro, no consideres una cosa, sino ve por otra”, dijo.