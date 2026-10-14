Arzobispo de Uruguay sobre el papa León XIV: “Esperamos que nos digan oficialmente si es posible o no su viaje”

El papa León XIV fue sometido a una cirugía tras detectársele un adenocarcinoma pulmonar, una situación que ha generado incertidumbre sobre su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, prevista para los primeros días de noviembre. La confirmación de la enfermedad ha causado preocupación, especialmente en los tres países de la gira sudamericana.

En Uruguay, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, señaló que la realización del viaje dependerá de la evaluación de los médicos que atienden al pontífice y de su evolución tras la intervención. Aunque los preparativos continúan según lo previsto, la Iglesia uruguaya espera una decisión oficial de la Santa Sede sobre la viabilidad de la visita.

Sturla indicó que los especialistas podrían recomendar postergar el desplazamiento si el papa necesita un tratamiento adicional. “Es posible que los médicos no lo dejen venir ahora porque tenga que realizarse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Creo que en los próximos días ya se sabrá exactamente si el papa viene o no el 6 de noviembre”, expresó en declaraciones para Telemundo.

LA RECUPERACIÓN DEL PAPA ES LA PRIORIDAD

El cardenal manifestó su preocupación por la intervención a la que fue sometido León XIV, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Expresó su solidaridad con el pontífice y destacó la importancia de acompañarlo con oraciones durante su recuperación.

“Nos duele por el papa, en primer término. Rezamos por él para que el Señor lo tenga en sus manos, lo cure y lo cuide. Sabemos que estará acompañado por la oración de toda la Iglesia”, señaló.

ESPERA UN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

La incertidumbre también alcanza a Argentina y Perú, los otros dos países del recorrido. Según Sturla, las autoridades eclesiásticas de los tres países deberán esperar el pronunciamiento de la Santa Sede antes de confirmar si se mantiene el itinerario anunciado.

“Estamos preocupados por la visita, pero sabemos que tenemos que esperar a que la Santa Sede se pronuncie oficialmente sobre si es posible o no el viaje del papa”, sostuvo.

El arzobispo remarcó que la salud del pontífice debe estar por encima de los preparativos y de las expectativas generadas por su llegada. Explicó que los médicos serán los encargados de evaluar su condición y determinar los pasos que deberá seguir respecto de su enfermedad.

“Eso depende hoy de los médicos, que, en definitiva, le dirán al papa cuál es su situación y cuáles son los pasos a seguir en cuanto a su enfermedad. Eso es prioritario, también para nosotros”, afirmó.

Por ahora, los preparativos en Uruguay continúan según lo previsto, a la espera de una comunicación oficial de la Santa Sede.

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