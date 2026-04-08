Asesinan y calcinan a tres personas en Bolivia: víctimas serían de nacionalidad peruana

(AIL: Unitel) La Policía y la Fiscalía de Bolivia investigan un hecho de extrema violencia en la zona de El Torno, en el departamento de Santa Cruz, donde se hallaron tres cuerpos calcinados con signos de tortura e impactos de bala. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y deudas con organizaciones criminales internacionales.

CLAVES DEL CASO Y POSIBLES IDENTIDADES

Aunque el estado de los restos ha dificultado la identificación oficial, el informe preliminar señala que las víctimas son de nacionalidad peruana.

Identificación preliminar: Uno de los fallecidos sería Luis Octavio Quispe .

Uno de los fallecidos sería . Estado de los cuerpos: Presentan heridas de arma de fuego y evidencias de tortura previa a la incineración.

Presentan heridas de arma de fuego y evidencias de tortura previa a la incineración. Objetivo del crimen: Los investigadores presumen que el uso de fuego buscaba eliminar evidencias y dificultar el peritaje forense.

EL MÓVIL: DEUDA Y NARCOTRÁFICO

La principal línea de investigación sugiere que el crimen está relacionado con el tráfico de sustancias controladas. Según datos de inteligencia, las víctimas habrían perdido un cargamento, lo que generó una deuda con un grupo de ciudadanos brasileños ligados a redes ilícitas.

“Se ha activado el cruce de información con las autoridades de Perú para verificar antecedentes y confirmar las identidades mediante pericias forenses especializadas”, informaron fuentes fiscales.

El caso se mantiene bajo estricta reserva mientras se realizan las siguientes acciones:

Pericias forenses: Toma de muestras de ADN y estudios especializados para la identificación certera. Cooperación internacional: Coordinación con instancias policiales de países vecinos. Rastrillaje: Reconstrucción de los hechos en la zona del hallazgo para determinar el móvil exacto.

Este suceso ha generado alerta en la región de Santa Cruz, Bolivia, debido al nivel de saña empleado, evidenciando una vez más la violencia de las redes criminales que operan en zonas fronterizas y de tránsito.

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