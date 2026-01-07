Avión de LATAM Perú tuvo serio percance en 8 llantas durante aterrizaje en Atlanta, Estados Unidos

Ciudadanos pasaron momentos de pánico el 6 de enero en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta, durante el aterrizaje de un avión de LATAM Airliness, procedente de Lima, donde la unidad perdió simultáneamente 8 llantas de su tren de aterrizaje. Afortunadamente, los protocolos de emergencia se activaron a tiempo y no se registraron heridos. En la actualidad Estados Unidos investiga el caso.

El incidente, ocurrido alrededor de las 7:38 p. m. (hora local en Atlanta), se manifestó cuando el vuelo LA2482 del modelo de avión Boeing 767-316 (ER), procedente de Lima, aterrizó en suelo estadounidense.

Según el reporte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, el piloto de la aeronave de pasajeros logró mantener el control a pesar de la pérdida de las ocho ruedas del tren de aterrizaje.

A pesar del manejo de la situación, el aterrizaje fue calificado como “brusco” por especialistas técnicos. Debido al riesgo de un incendio inminente o más daño sobre la infraestructura, se procedió a una evacuación inmediata de los pasajeros a la pista 26R, generando un cierre inesperado.

