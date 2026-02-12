EE. UU.: congresistas republicanos piden “multar” y “encerrar” a Bad Bunny por show en Super Bowl

A varios días de la presentación de medio tiempo del Super Bowl, el cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa en el centro de la controversia. Congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos han solicitado sanciones contra el artista, alegando que su espectáculo incluyó contenido explícito e incluso “ilegal”.

El pedido fue dirigido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y también involucra a ejecutivos de la NFL y a la cadena NBC, responsable de la transmisión del evento, uno de los más vistos del año tanto en estadios como en televisión.

¿QUÉ CUESTIONAN LOS CONGRESISTAS?

Los legisladores sostienen que durante el espectáculo del domingo 8 de febrero se mostraron, según ellos, “innombrables depravaciones”. El congresista republicano por Florida, Randy Fine, calificó la presentación como “ilegal” y afirmó que el uso de lenguaje explícito habría ameritado la interrupción de la transmisión.

A través de sus redes sociales, Fine anunció que enviará una carta a Brendan Carr, presidente de la FCC, para solicitar “acciones drásticas, incluyendo multas y la revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y Bad Bunny”.

Today would be a great day to round up and deport illegals. Especially those who liked "Bad Bunny"'s filth. ALL of them. NO EXCEPTIONS. https://t.co/uvAt1FrTdh — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 10, 2026

En la misma línea, el congresista Andy Ogles, representante por Tennessee, envió una comunicación al Comité de Energía y Comercio del Congreso para exigir una investigación formal contra la NFL y NBC por lo que considera la “difusión de contenido indecente”. Ogles afirmó que el espectáculo “glorificó conductas sexuales explícitas” y que menores de edad habrían estado expuestos a este contenido.

🚨The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show was pure smut, brazenly aired on national television for every American family to witness. Children were forced to endure explicit displays of gay sexual acts, women gyrating provocatively, and Bad Bunny shamelessly grabbing his… pic.twitter.com/wcWTofhQQn — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) February 9, 2026

Canciones como “Safaera” y “Yo Perreo Sola” fueron mencionadas por el legislador, quien argumenta que sus letras contienen referencias sexuales que, a su juicio, vulneran las normas de transmisión en eventos de alcance masivo.

Por su parte, el congresista republicano Mark Alford, de Misuri, señaló que, tras la traducción de las letras interpretadas, el Congreso ya evalúa el contenido del espectáculo como parte de las investigaciones en curso.

Cabe recordar que el expresidente Donald Trump fue uno de los primeros en criticar públicamente el show, al calificarlo como “uno de los peores de la historia” y “absolutamente terrible” en su plataforma Truth Social.

