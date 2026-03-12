Barril del petróleo supera nuevamente los 100 dólares y se mantiene

Luego de que el nuevo ayatolá de Irán, Mojtaba Jamenei, declarase que el estrecho de Ormuz (la única vía marítima para comercializar desde el Golfo Pérsico) será completamente cerrada tras los ataques de Estados Unidos, el precio de petróleo volvió a ascender a más de 100 dólares.

El análisis macroeconómico en medio de la tensión en Medio Oriente señalan que la cotización de petróleo WTI se acerca a 96 dólares y el Brent se mantiene en 101 dólares, lo que representa la segunda vez que el precio del hidrocarburo traspasa históricamente las tres cifras.

Para Ben May y Ryan Sweet, economistas de Oxford Economics consultados por Bloomberg, este umbral de inestabilidad podría llevar al comercio del crudo a una leve recesión económica global.

“Si los precios globales del petróleo promediaran alrededor de 140 dólares por barril durante dos meses junto con los efectos derivados de un endurecimiento significativo de las condiciones financieras, mayores disrupciones en las cadenas de suministro y un deterioro continuo del ánimo colectivo, sería suficiente para empujar a partes de la economía global a una recesión leve”, declararon los expertos a Bloomberg.

¿Qué es el petróleo Brent y el WTI?

Seguramenta haz léido (o escuchado) ambas designaciones para medir el precio del petróleo: el Brent y el WTI. Ambas, aunque distintas por su composición y producción, están en alza y es probable que continúe así durante el tiempo que dure la escalada bélica en Medio Oriente.

Como muchos, al ser primerizos en los temas comerciales sobre los hidrocarburos (sea que lleguemos a ellos por una guerra como la actual o simple curiosidad), no podemos entender ciertos terminos.

Para explicarlo, consultamos con el instituto de estudios económicos del Reino Unido, IG, quienes detallan con brevedad las diferencias entre Brent y WTI.

Según el instituto de estudios económicos de Reino Unido, IG, el petróleo Brent es un crudo que es extraído del fondo del Mar del Norte en los yacimientos Brent (de ahí su nombre), Forties, Oseberg y Ekofisk. Se refina para diésel y gasolina. Su valor en el mercado es más presente en África, Europa y Medio Oriente.

Por otro lado, el petróleo WTI proviene de Estados Unidos. Sus siglas significan “petróleo intermedio de Texas” (West Texas Intermediate en inglés) y es usado comunmente para refinar gasolina. Su valor en el mercado es referente en el país nortemaericano.

VIDEO RECOMENDADO