Buque petrolero ruso “Marinera” fue interceptado por Estados Unidos tras huir del bloqueo en Venezuela

En los mares de Islandia, un buque petrolero ruso custodiado por un submarino de la misma nacionalidad fue interceptado por la fuerza marítima de los Estados Unidos tras 2 semanas de intensa persecución desde Venezuela. El convoy del Kremlin, incautado el miércoles 7 de enero, huía del bloqueo norteamericano impuesto en el Caribe.

El activo importante se trata de “La Marinera”, originalmente apodado como Bella-1, un buque petrolero que burló un bloqueo marítimo estadounidense en el Caribe tras su salida del territorio bolivariano. Un informe de Reuters señala que la tripulación habría rechazado varios intentos de abordaje por parte de la Guardia Costera de los EE. UU., lo que se traduce como la primera vez en la historia mundial reciente en que Washington captura un navío con bandera rusa.

El Comando Europeo de los Estados Unidos comunicó por su cuenta oficial de X (antes Twitter) que la incautación responde a las sanciones estadounidenses. “El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la Guardia Costera de los Estados Unidos”, detalló.

Rusia comunicó grave preocupación por incautación de petróleo

Por su parte, el gobierno de Vladimir Putin, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, expresó su preocupación por la incautación del buque petrolero “La Marinera”. Según el Kremlin, se envió información fidedigna a los Estados Unidos sobre la pertenencia rusa del buque y su carácter pacífico.

El ente gubernamental enfatizó que el abordaje de militares estadounidenses en el Mar del Norte y la captura del buque “no pueden interpretarse de otro modo que como una violación flagrante de los principios y normas fundamentales del derecho marítimo internacional, así como de la libertad de navegación”.

