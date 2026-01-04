Caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU.: así reaccionaron los mandatarios de América Latina y el mundo

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, tras una operación militar de Estados Unidos a gran escala, provocó una ola inmediata de reacciones internacionales. Mientras algunos gobiernos celebran el inicio de una transición política en Venezuela, otros advierten que la intervención marca un peligroso precedente en el derecho internacional.

El gobierno peruano fue uno de los primeros en pronunciarse a favor del anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump. A través de su cuenta en X, el presidente José Jerí saludó el inicio de “una nueva era en democracia y libertad” para Venezuela y anunció facilidades para que los migrantes venezolanos puedan retornar de inmediato a su país.

Horas después, la Cancillería peruana emitió un comunicado oficial en el que denunció las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro y confirmó que se mantiene en constante monitoreo la situación de la comunidad peruana residente en territorio venezolano.

Apoyos y rechazos en América Latina

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa adoptó un tono más confrontacional. En su pronunciamiento, hizo referencia a redes criminales “narco-chavistas” extendidas por el continente y llamó a María Corina Machado y Edmundo González a liderar la recuperación democrática de Venezuela.

En Argentina, el presidente Javier Milei multiplicó sus mensajes de respaldo a Donald Trump en redes sociales. Además, a través de un comunicado oficial, instó a Edmundo González a asumir el mandato venezolano y exigió la repatriación de Nahuel Gallo, ciudadano argentino detenido durante el régimen chavista.

En contraste, Colombia, Chile y Brasil rechazaron de manera expresa la intervención militar. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó la captura de Maduro y ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la extensa frontera común. Gabriel Boric, desde Chile, sostuvo que el respeto a la soberanía es una “línea roja” que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que la violación del derecho internacional abre la puerta a un escenario global de violencia, caos e inestabilidad.

ONU, Rusia y China advierten sobre un precedente peligroso

Las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por la decisión de Washington. El secretario general António Guterres calificó la operación como un precedente riesgoso y pidió evitar una escalada mayor del conflicto. En la misma línea, México y Uruguay anunciaron que sumarán esfuerzos diplomáticos para facilitar el diálogo y seguir de cerca la evolución de los acontecimientos.

Rusia, uno de los principales aliados de Caracas, condenó la acción militar estadounidense al considerar que no existía justificación alguna y que la hostilidad ideológica se impuso sobre la diplomacia. China fue más allá y exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, calificando la operación como una clara violación del derecho internacional y reclamando garantías para su seguridad personal.

Cuba también se sumó a las críticas. El presidente Miguel Díaz-Canel pidió una “reacción urgente de la comunidad internacional”, en línea con el canciller Bruno Rodríguez, quien denunció una agresión militar directa de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos, por su parte, anunció que asumirá de manera temporal el control del gobierno venezolano hasta concretar una transición política, aunque todavía no se ha definido quién ejercerá esa función. Nicolás Maduro permanece detenido tras su captura en Caracas, mientras la región y la comunidad internacional esperan el siguiente paso político y legal que marcará el futuro inmediato de Venezuela.

