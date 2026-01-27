Capturan a Keysi Salvatierra, pareja del líder de la organización criminal “Los Pulpos”

La Policía confirmó la captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja y conviviente de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de la organización criminal Los Pulpos.

La detención se logró en Bolivia gracias a un trabajo articulado entre la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, la Policía Boliviana y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Salvatierra, integrante de dicha red delictiva, registra una orden de captura por el delito de secuestro en agravio de Alan Ríos Guevara. Tras su ubicación, equipos policiales peruanos se desplazaron a La Paz y a Juliaca para realizar diligencias y coordinar su traslado al país.

En tanto, la ubicación y captura de Cruz Torres continúa en desarrollo, ya que cuenta con notificación roja de Interpol por el delito de robo agravado con subsecuente muerte ocurrido en La Libertad.

