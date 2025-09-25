Cayó ‘El Monstruo’: así informó la prensa internacional sobre su captura

La noche del miércoles 24 de septiembre fue capturado Erick Moreno Hernández, más conocido como ‘El Monstruo’. El cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, se encontraba en San Lorenzo, Paraguay, lugar en el que señaló habitar desde hace 2 años.

Su historial de delitos conocido internacionalmente llevó a que la noticia traspase fronteras, por lo que medios extranjeros anunciaban también sobre su detención.

¿CÓMO SE INFORMÓ EN PARAGUAY?

En prensa paraguaya, la captura del temido criminal ha sido un acontecimiento que evidenció el proceder de la policía de dicho país. La Nación Paraguay informó que el peruano fue detenido en una vivienda en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en un operativo realizado por agentes de un grupo especial contra el crimen organizado. Precisaron que la captura del criminal se concretó gracias a información sensible recibida por la Policía Nacional de Paraguay apenas un día antes de la intervención.

LA NOTICIA EN BRASIL

En Brasil, medios como CNN comunicaron el arresto de la noche del miércoles 24 señalando a”El Monstruo” como uno de los criminales más buscados de Sudamérica. Precisaron que Moreno Hernández fue considerado un “protegido” del PCC (Primer Comando de la Capital), la banda criminal organizada brasileña de narcotraficantes más grande de América Latina. En este país, su captura era también esperada luego de la operación policial realizada en Suzano, São Paulo, que terminó en enfrentamiento armado: dos de los hombres de ‘El Monstruo’ murieron, un sargento de la policía brasileña perdió la vida y el cabecilla logró escapar en medio del tiroteo.

MEDIOS EN ESPAÑOL

En los diversos medios, se detalla también información en torno a la policía peruana y su actuar. Yahoo en español señaló que el gobierno peruano celebró la captura de Moreno y prometió investigar posibles filtraciones de datos de algunos presuntos policías que habrían alertado al jefe criminal para que escape de previos planes de captura que fracasaron. Esta información tras las declaraciones brindadas por el mismo criminal.

El diario español, La Vanguardia, detalló que ‘El Monstruo’ estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía 1 millón de soles, 282.000 dólares o 240.000 euros, por información sobre el prófugo. Asimismo,indicaron que el actual ministro de Justicia Santiváñez confirmó la aprobación del pedido de extradición a Paraguay y que ahora corresponde solicitar a ese país la entrega, tras una coordinación con ministros de esa nación.

Rusia Today puso énfasis en las declaraciones de Moreno Hernández, quien negó ser autor de delitos en tierra brasilera y reconoció su paso por Bolivia. Revelaron que el criminal peruano se habría operado el rostro para evadir a la Policía, quienes le habrían filtrado información sobre su seguimiento para evitar la captura.

‘El Monstruo’ era requerido por Perú, México, Brasil y Estados Unidos en relación a delitos como secuestro, extorsión y homicidio. Se espera que el delincuente sea dirigido al penal de alta seguridad paraguayo, Emboscada, a 40 kilómetros de la capital Asunción.

