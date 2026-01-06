Chevron envía buques petroleros a Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Aproximadamente 11 buques petroleros de la empresa estadounidense Chevrón llegarían a Venezuela luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunciara que incautará el petróleo de las tierras bolivarianas tras la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, según destacó el medio internacional Bloomberg.

Chevron es la única petrolera de estadounidense que tiene licencia para importar petróleo de Venezuela. Con más de 102 años en la región latinoamericana, esta empresa se muestra en el eje de las futuras negociaciones de este mineral tras la captura de Nicolás Maduro.

Según indicó un portavoz de los Estados Unidos al medio EFE, Chevron sigue operando en las aguas venezolanas pese al estado de emergencia del régimen chavista. “Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados”, indicaron.

Petroleras estadounidense perciben alza en la bolsa

El último cierre de la bolsa de las petroleras más importantes de los Estados Unidos tras el arrestro de Maduro, ha traído expectativas llamativas. Exxon Mobil percibió un aumento del 2,23%, ConocoPhillips un 2,59% y Chevron un 5,10%. Sin embargo, no es el más alto.

Otras compañías beneficiadas fueron Valero Energy, con una ganancia del 9,23%, Marathon Petroleum con un 5,93% y Phillips 66 con un 7,27%.

Expertos como el doctor en política energética, Francisco J. Monaldi, indicaron que Chevron podría “beneficiarse inmediatamente de una posible apertura del mercado petrolero en Venezuela”, opinó a Reuters.

