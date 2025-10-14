Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Mundo

Una persona muerta por coche bomba que explotó frente a centro comercial en Ecuador

Mundo
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Un coche bomba explotó frente a un centro comercial en Guayaquil, Ecuador. El hecho se produjo en la avenida José Joaquín Orrantia y alarmó a todos los ciudadanos que estaban en la zona. La explosión causó un incendio y diversos daños materiales que las autoridades ya atienden. Hasta el momento, la Fiscalía de Ecuador confirmó que una persona murió y hay varios heridos producto del ataque.

El hecho se produjo a las 6:30 de la tarde cuando explotó el coche y varias personas se mostraron afectadas. Asismimo, reportes preliminares informan sobre un fallecido tras la detonación del coche. Y es que las ondas expansivas, vidrios y demás objetos que volaron tras la detonación del coche bomba, hizo que decenas de personas, vehículos, locales y más se vean afectados.

El jefe de la División Especializada del Cuerpo de Bomberos de Ecuador, Jorge Montanero, informó que varias personas en los alrededores del centro comercial resultaron heridas y dos de ellas fueron trasladadas a un hospital cercano.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas desconocen las causas de la exploción e indican que ya vienen realizando todas las investigaciones correspondientes para encontrar a los autores del hecho que -hasta el momento- ha dejado una persona muerta.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo