Una persona muerta por coche bomba que explotó frente a centro comercial en Ecuador

Un coche bomba explotó frente a un centro comercial en Guayaquil, Ecuador. El hecho se produjo en la avenida José Joaquín Orrantia y alarmó a todos los ciudadanos que estaban en la zona. La explosión causó un incendio y diversos daños materiales que las autoridades ya atienden. Hasta el momento, la Fiscalía de Ecuador confirmó que una persona murió y hay varios heridos producto del ataque.

🔴 #URGENTE | Coche bomba explota en un shopping de Guayaquil, Ecuador. Decenas de heridos. El momento del ataque. 🔗 https://t.co/otbALAQ9dA pic.twitter.com/HAeYTIQqUW — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 15, 2025

El hecho se produjo a las 6:30 de la tarde cuando explotó el coche y varias personas se mostraron afectadas. Asismimo, reportes preliminares informan sobre un fallecido tras la detonación del coche. Y es que las ondas expansivas, vidrios y demás objetos que volaron tras la detonación del coche bomba, hizo que decenas de personas, vehículos, locales y más se vean afectados.

El jefe de la División Especializada del Cuerpo de Bomberos de Ecuador, Jorge Montanero, informó que varias personas en los alrededores del centro comercial resultaron heridas y dos de ellas fueron trasladadas a un hospital cercano.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas desconocen las causas de la exploción e indican que ya vienen realizando todas las investigaciones correspondientes para encontrar a los autores del hecho que -hasta el momento- ha dejado una persona muerta.

#AHORA| #Guayas: #FiscalíaEc abrió –de oficio– una investigación tras la explosión de un vehículo registrada hoy en #Guayaquil, que dejó un fallecido y varios heridos. Además, dispuso diligencias como levantamiento de cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones. pic.twitter.com/VvpeXuO1C6 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 15, 2025

