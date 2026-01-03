¿Cómo lograron capturar a Nicolás Maduro? Así se ejecutó la operación militar de EE.UU. en Venezuela

Mientras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela continúa dando la vuelta al mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado durante una conferencia de prensa más detalles del operativo militar que permitió la detención del líder del régimen chavista.

Según precisó, la intervención del comando norteamericano fue preparada durante varios meses en la que siguieron paso a paso todos los movimientos de Maduro. “Fue discreta, precisa, se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero, y fue la culminación de meses de planificación y ensayos”, contó el mandatario norteamericano.

La operación militar empezó a la 1 de la madrugada cuando las fuerzas especiales llegaron en helicópteros al país caribeño. Maduro y su esposa Cilia Flores dormían en una mansión en Caracas la cual estaba protegida con puertas metálicas y que incluso contaba con un búnker. “Él intentaba llegar a un lugar seguro. Ya saben, el lugar seguro es todo de acero, y no pudo llegar a la puerta porque nuestros muchachos fueron muy rápidos”, contó.

El presidente de Estados Unidos también dijo que las fuerzas armadas de su país podrían haber matado al presidente de Venezuela si este no se hubiera rendido. “Nos preparábamos con una gran explosión y todo para atravesar ese acero, pero no fue necesario. Él no llegó a esa zona de la casa”, narró Trump.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7