Delcy Rodríguez dice que dejará de obedecer órdenes de Washington pese a posible reunión con Trump

En medio de un mitin de campaña, Delcy Rodríguez, la presidenta interina del gobierno de Venezuela, exclamó que ya no obedecerá los mandatos de Washington, Estados Unidos, alegando que la propia política venezolana debe asumir y resolver sus problemas por sí sola. Este anunció se da tras la captura de Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump.

“Ya basta en la forma en que Washington salve políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana que resuelva nuestras divergencias y conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras que le ha costado mucho a esta república”, comentó Rodríguez.

Este discurso en contra de Estados Unidos se contradice. El 22 de enero, la Casa Blanca confirmó que se estaba realizando los preparativos para una visita de Rodriguez al aposento ejecutivo para una probable reunión con Donald Trump.

Por otro lado, la página oficial de la Presidencia de Venezuela retiró de sus portadas y noticias principales cualquier imagen de Nicolás Maduro y su campaña “Lo queremos de vuelta”, que pide el retorno del dictador.

