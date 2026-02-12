Delcy Rodríguez sobre regreso de María Corina: “Tendrá que responder ante Venezuela”

En la tarde de este 12 de febrero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó a su primera entrevista a un medio internacional que María Corina Machado, principal opositora del régimen de chavista, tendrá que responder “ante Venezuela” por sus acciones antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero.

María Corina Machado, tras la captura de Maduro, lleva viviendo en Estados Unidos unas semanas, donde se reunió con Donald Trump y le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz. En el transcurso de su residencia en el país norteamericano, manifestó sus deseos de volver a Venezuela, pero la posición de Rodríguez, quien fue mano derecha del chavismo, recrudece sus posibilidades.

“Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo (…). En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y porque celebro las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, dijo Rodríguez a la NBC, en referencia al destino de Nicolás Maduro.

Rodríguez también recalcó que la el gobierno de los Estados Unidos la invitó a la Casa Blanca, siendo la primer líder chavista en visitar Washington luego de 30 años de nula diplomacia. “He sido invitada a Estados Unidos, estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, declaró la mandataria venezolana a la prensa internacional.

A pesar de que el actual gobierno de Venezuela a mostrado flexibilidad con los pedidos de Trump, Rodríguez mantiene su actitud de defensa firme sobre el último chavista y sus denuncias por narcotráfico. “Puedo decirte esto como abogado, que lo soy, el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, respondió.

