“Descansa en paz, amor de mi vida”: el emotivo mensaje de la esposa de Miguel Uribe tras su fallecimiento

Colombia amaneció de luto este lunes tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida a los 39 años luego de más de dos meses luchando contra las graves heridas que sufrió en un atentado el pasado 7 de julio en Bogotá.

Uribe Turbay, reconocido líder del partido Centro Democrático, fue atacado mientras realizaba un mitin político en el barrio Modelia, al occidente de la capital. El agresor le disparó en varias ocasiones, alcanzándolo en la cabeza y el cuerpo.

Desde entonces, el legislador permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, sometiéndose a múltiples cirugías, hasta hoy que se confirmó su deceso.

Tras su partida, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó un emotivo mensaje en redes sociales con el que se despidió del su esposa y padre de sus hijas.

“Serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser el mejor papá para nuestras hijas y para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió.

En sus palabras, la viuda destacó que su amor “trasciende este plano físico” y prometió reencontrarse con él: “Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Finalizó su mensaje con una promesa de protección: “Descansa en paz, amor de mi vida, cuidaré a nuestros hijos”.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7