Detienen a CEO y secretario de una reconocida aerolínea española: esto se sabe

En España, el dueño de la aerolínea Plus Ultra fue detenido junto a su consejero delegado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Esta detención se da en el marco de una operación que investiga un presunto blanqueo de capitales, según confirman fuentes jurídicas.

La investigación del caso es secreta, pues así lo indicaron las autoridades y todo está a cargo del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La compañía fue rescatada en el 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 53 millones de euros.

Cabe mencionar que la compañía tiene accionistas venezolanos y están colaborando con la Policía Judicial durante el desarrollo de la operación. La empresa Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con una ayuda pública superior a los 50 millones de euros.

En los últimos meses, la aerolínea ha sido señalada por algunos de los principales investigados en el conocido como caso Koldo, quienes han apuntado a Plus Ultra como una de las empresas que deberían ser objeto de investigación.

