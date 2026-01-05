Difunden las primeras ilustraciones de Nicolás Maduro compareciendo ante juez federal de Nueva York

Salieron a la luz los bocetos que grafican a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York luego de ser capturado durante la madrugada del último 3 de enero en su Caracas, Venezuela.

Ante la prohibición de cámaras en el juzgado, la artista judicial Jane Rosenberg hizo público el boceto que retrata al líder del régimen chavista compareciendo ante el juez federal , Alvin Hellerstein.

Según la ilustración hablada, el derrocado expresidente venezolano se presentó en la corte con ropa carcelaria azul, polo naranja y pantalones grises. Además, llevaba puesto audífonos para escuchar la traducción de los intérpretes.

Durante la audiencia, Nicolás Maduro se declaró inocente por los delitos que se le imputan. Además aseguró que aún sigue siendo la máxima autoridad de Venezuela, rechazando así la intervención de Estados Unidos en su país calificando su detención como secuestro.

