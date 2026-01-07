Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

Diosdado Cabello dice que 100 personas murieron en ataque de Estados Unidos para capturar a Maduro

Mundo
Redacción Latina
Redacción Latina
Compartir

Anuncio tras un largo silencio. Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano del régimen dictatorial chavista, ha afirmado el miércoles 7 de enero de 2026 que fueron 100 las personas que murieron durante el ataque de los Estados Unidos para capturar al autócrata Nicolás Maduro.

En la actualidad, el gobierno de Venezuela encargado por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que hoy asume el sillón presidencial del Palacio de Miraflores, no ha oficializado la cifra de fallecidos producto de la operación militar estadounidense sobre Caracas. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó una lista de 23 nombres de militares fallecidos.

Por otro lado, el gobierno de Cuba, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), publicó los nombres e imágenes de los 32 miembros de sus fuerzas militares que fallecieron en el Fuerte Tiuana protegiendo a Maduro y Cilia Flores, su esposa.

En la actualidad, Venezuela se encuentra en una semana luto decretado por Rodríguez, mientras se negocia la venta de petróleo a Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo