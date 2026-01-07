Diosdado Cabello dice que 100 personas murieron en ataque de Estados Unidos para capturar a Maduro

Anuncio tras un largo silencio. Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano del régimen dictatorial chavista, ha afirmado el miércoles 7 de enero de 2026 que fueron 100 las personas que murieron durante el ataque de los Estados Unidos para capturar al autócrata Nicolás Maduro.

En la actualidad, el gobierno de Venezuela encargado por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que hoy asume el sillón presidencial del Palacio de Miraflores, no ha oficializado la cifra de fallecidos producto de la operación militar estadounidense sobre Caracas. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó una lista de 23 nombres de militares fallecidos.

Por otro lado, el gobierno de Cuba, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), publicó los nombres e imágenes de los 32 miembros de sus fuerzas militares que fallecieron en el Fuerte Tiuana protegiendo a Maduro y Cilia Flores, su esposa.

En la actualidad, Venezuela se encuentra en una semana luto decretado por Rodríguez, mientras se negocia la venta de petróleo a Estados Unidos.

