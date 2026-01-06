Donald Trump asegura que en 18 meses compañías petroleras podrían “funcionar” en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una conferencia de prensa que la industria petrolera de los Estados Unidos podría pertrecharse en Venezuela e iniciar sus operaciones en 18 meses aproximadamente, luego de la “Operación Resolución Absoluta” que logró la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro.

Según declaró a NBC News, Trump indicó que, como primer paso, las compañías petrolíferas tendrán que invertir fuertes capitales de dólares para reparar las infraestructuras dañadas de las refinerías, luego serían “reembolsadas por nosotros o a través de los ingresos”.

Sin embargo, expertos en energía consultados por el medio BBC, advierten que se necesitaría una alta inversión de dólares y diez años como mucho para restaurar la producción de petróleo en Venezuela.

El desafío de las petroleras: la infraestructura

Desde el inicio de la década del 2000, Venezuela estuvo en declive de su extracción petrolífera que continúa hasta el día de hoy. En el transcurso de estos años, su infraestructura sufrió graves daños, como saqueos, desmantelamientos y maquinarias vendidas, explicó Callum Macpherson a BBC, director de materias primas de Investec.

Otros de los principales obstáculos que tendrán las compañías estadounidenses son los legales y políticos, sobre todo con la postura y trato que tendrían que buscar con el gobierno de Venezuela, destacó Homayoun Falakshahi, analista de materias primas de Kpler.

