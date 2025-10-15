Donald Trump confirma autorización a la CIA para operaciones en territorio venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles 15 de octubre que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que marca una fuerte escalada en los esfuerzos de su país para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

El New York Times fue el primero en informar sobre esta directiva gubernamental clasificada, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con esta decisión.

Durante una conferencia de prensa, Donald Trump dijo que autorizó la acción por dos razones principales.

En primer lugar, afirmó que Venezuela ha estado enviando a un gran número de presos, incluyendo personas de centros de salud mental, hacia Estados Unidos, a menudo cruzando la frontera en lo que describió como una política de fronteras abiertas. No obstante, no especificó qué frontera cruzaban.

La segunda razón esgrimida por Donald Trump es la gran cantidad de drogas que ingresan a Estados Unidos desde Venezuela, gran parte de ellas traficadas por vía marítima.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión”, añadió Trump, pero se negó a responder cuando se le preguntó si la CIA tiene la autoridad para ejecutar a Nicolás Maduro.

VIDEO RECOMENDADO