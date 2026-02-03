Donald Trump tras reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Amo a Colombia”

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron su primer encuentro este martes 3 de febrero luego de protagonizar varios desencuentros en los últimos meses por temas relacionados al narcotráfico y control territorial.

La reunión que se llevó a cabo en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, contó con la presencia del vicepresidente del gobierno norteamericano, J. D. Vance; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

Luego de finalizarse el encuentro, el mandatario colombiano compartió en redes sociales un documento firmado por Donald Trump, un documento membretado que incluye una dedicatoria del presidente estadounidense.

“Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”, se lee en el mensaje entregado al presidente Gustavo Petro.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

