Donald Trump y Gustavo Petro acordaron reunirse en la Casa Blanca

Alrededor de las 6.15 p. m. del 7 de enero, el presidente de Colombia y ex guerrillero, Gustavo Petro, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación donde se acordó una futura reunión que tendrá lugar en la Casa Blanca, ubicada en Washington D. C., para dialogar sobre la situación del narcotráfico en la región y otros desacuerdos.

Tras la llamada, Trump, a través de su red social personal, Truth Social, comentó que ya se están realizando los preparativos para el encuentro con su homólogo colombiano. “Fue una gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, publicó en su cuenta oficial.

El líder de la Casa Blanca destacó que el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, realizan los preparativos para la reunión.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro también se manifestó al término de la conversación. “La idea es comunicar ante la amenaza verbal, lo que conviene es que la defensa fundamental la hace el pueblo en Colombia y esa es la idea: dar instrucciones de cómo se da esa defensa. En medio del debate, hoy traía otro discurso y tengo que dar otro, el primer discurso era bastante duro porque so sé de la guerra”, declaró a la prensa nacional.

